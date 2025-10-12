Искать пропавшую семью под Красноярском будут спецотряды альпинистов

С воскресенья пропавшую в тайге Красноярского края семью Усольцевых из трех человек будут искать только специально подготовленные альпинисты, у которых есть горное снаряжение и оружие. Из-за сильной непогоды обычных волонтеров решено не использовать, сообщает SHOT .

Чтобы не подвергать опасности жизнь поисковиков-добровольцев, к операции теперь допускают только люди со спецподготовкой по альпинизму и горному туризму, навыками ночевки в горах. Это решение принято из-за увеличивающихся рисков, ухудшения погоды в регионе и отсутствия возможности волонтерам добраться до труднодоступных мест.

За 14 дней добровольцы и специалисты исследовали свыше 4,5 тыс. км дорог, всего в поисках участвовали более 1550 человек — это поисковые отряды, спасатели и сотрудники служб, спелеологи и альпинисты, а также просто неравнодушные люди.

Также поиски могут свернуть в любой момент, так как погода становиться только хуже.

28 сентября семейная пара вместе с маленькой дочерью отправилась в поход по урочищу «Буратинка» рядом с поселком Кутурчин. По информации поисковиков, они обнаружили и проследили цепочку маленьких следов на снегу, это не привело к результатам. Также на месте поиска пропавшей семьи заметили двух медведей.

