Искал символику «Азова»*: в РФ впервые наказали за поиск экстремистских материалов

В РФ вынесли первый приговор за поиск в Сети экстремистских материалов

Медицинскому брату Сергею Г., который искал в интернете информацию об украинском националистическом батальоне «Азов»*, выписали штраф на 3 тыс. рублей за поиск заведомо экстремистских материалов. Он стал первым, кто был наказан в России по данной статье, сообщает Baza .

20-летнего мужчину из Каменска-Уральского в Свердловской области оштрафовали после того, как оператор сотовой связи рассказал правоохранителям, что их клиент ищет экстремистские материалы.

Силовики узнали, что 24 сентября Сергей перемещался на общественном транспорте и искал в Сети, как выглядят шевроны и иная символика «Азова»*. Еще правоохранители нашли в его смартфоне более 10 ссылок, связанных с иными украинскими террористическими организациями.

Также в устройстве Сергея обнаружили сохраненные картинки с украинской символикой. Еще мужчина был подписан на проукраинские группы в соцсетях. В истории браузера нашли поисковые запросы о террористических формированиях соседней страны.

*Украинское военизированное националистическое объединение «Азов» внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга РФ и запрещено.

