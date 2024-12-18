Ирина Волк: СК и ФСБ нашли предполагаемого убийцу Кириллова менее чем за сутки

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что подозреваемый в теракте на Рязанском проспекте задержан. Его личность установили менее чем за сутки, сообщает «МВД МЕДИА» .

Она отметила, что ее коллеги из ГУУР МВД России в сотрудничестве с московской полицией, а также работниками ФСБ и следователями Следственного комитета, за менее чем сутки смогли установить личность человека, подозреваемого в совершении террористического акта, который произошел 17 декабря на Рязанском проспекте.

По словам Волк, им оказался гражданин иностранного государства. Он является уроженцем Узбекистана 1995 года рождения.

Подозреваемый был задержан в поселке Черное в городском округе Балашиха Московской области и передан следственным органам, заключила официальный представитель МВД России.

В результате взрыва, случившегося рядом с жилым домом на Рязанском проспекте в Москве, погиб генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов.