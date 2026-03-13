Иранский дрон атаковал международный финансовый центр в Дубае

Как написало агентство Nour News, на видео с места ЧП показано, что над городом поднялся густой дым.

12 марта новый иранский верховный лидер аятолла Моджтаба Хаменеи подчеркнул, что республика продолжит бить по базам США, которые находятся в соседних странах, хотя «по-прежнему верит в дружбу» с соседями.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тегеран в ответ стал бить по израильским целям и странам, где есть американские военные базы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.