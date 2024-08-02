Инсценировка смерти: стали известны подробности дела сенатора Савельева

Следователи возбудили уголовное дело в отношении сенатора РФ Дмитрия Савельева по факту приготовления к убийству, сообщает пресс-служба СКР.

«По данным следствия, в августе 2023 года в Москве Дмитрий Савельев, руководствуясь личной неприязнью к предпринимателю, поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя убийства», — сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она уточнила, что о планах по заказному убийству стало известно правоохранителям. Силовики провели оперативно-разыскные мероприятия, чтобы найти заказчика и организаторов убийства, в том числе инсценировали смерть жертвы.

После получения сведения об убийстве бизнесмена Савельев передал соучастнику оговоренное вознаграждение.

В Совфеде согласились на лишение сенатора неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления к убийству).

Ранее Савельева задержали на выходе с заседания.

Савельев — член Совета Федерации от партии «Единая Россия» с 2016 года. Сенатор представлял Тульскую область. Ранее он был депутатом Госдумы. Политик награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и почетным знаком «За заслуги в развитии парламентаризма».