Иномарка, мотоцикл и кот: в Мурманске произошла необычная авария

В Мурманске кот устроил столкновение байка с легковушкой и скрылся с места ДТП

В Мурманске кот стал виновником аварии: из-за хвостатого, решившего перебежать дорогу, столкнулись иномарка и мотоцикл, сообщает «Федерал Пресс» .

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции рассказали, что водитель мотоцикла Honda влетел в автомобиль Renault и был госпитализирован.

На появившихся в Сети кадрах видно, что виновником аварии стал кот, который переходил дорогу почти по пешеходному переходу. Увидев животное, водитель иномарки затормозил, в этот момент в машину влетел следовавший сзади мотоциклист. А пушистый быстро был таков.

Ранее на трассе под Красноярском автомобиль сбил лошадь. В результате один человек погиб, еще несколько пострадали.