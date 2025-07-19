Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту в Израиле

Военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с применением гиперзвуковой баллистической ракеты, сообщает RT .

По словам представителя сформированных повстанцами вооруженных сил Яхьи Сари, сторонники движения «провели уникальную военную операцию», нанеся по аэропорту удар ракетой типа «Палестина-2».

Ранее временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что страна готова защищать свое достоинство, не страшась военного конфликта. По его словам, Сирия готова к войне.

В ночь на 22 июня США ударили по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого администрация Трампа высказалась об уничтожении ядерной программы Ирана. Однако западные СМИ утверждают, что американские удары только лишь «отбросили» ее на несколько месяцев.