Хруст стекла и стоны: житель ЖК «Алые Паруса» рассказал о взрыве

Житель ЖК «Алые Паруса» рассказал, что завалы после взрыва уже разобрали

Житель ЖК «Алые Паруса» рассказал, что на месте разрушительного взрыва были слышны звуки хруста стекла и стоны пострадавших, все окутало облако пыли, сообщает газета «Известия» .

В момент происшествия мужчина находился в лифте, а затем выбрался через запасной выход на улицу, где стал свидетелем, как спасатели выносят людей.

По его словам, экстренные службы уже разобрали завалы.

Также он отметил, что не вступал в разговор с мужчиной, которого видели в подъезде перед взрывом.

Утром 3 февраля в столичном ЖК «Алые Паруса» прогремел взрыв. Предполагается, что он был спланирован заранее. Также выяснилось, что один из пострадавших находился в украинской базе «Миротворца».