Названа основная версия о взрыве в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве

Взрыв в элитном московском ЖК «Алые паруса», скорее всего, спланировали заранее, сообщает РБК со ссылкой на источник в силовых структурах. Силовики придерживаются основной версии, что гибель мужчины в результате ЧП — это убийство, носящее заказной характер.

Предварительно, в холле дома № 77 по улице Авиационной сработало радиоуправляемое взрывное устройство. Сейчас правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения.

«Очевидно, что взрыв был заранее подготовлен», — заявил источник издания.

В результате взрыва в «Алых парусах», по данным СМИ, погиб один человек и пятеро пострадали. Консьерж дома говорил, что несколько раз замечал погибшего мужчину в доме и видел его по телевизору.