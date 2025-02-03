Названа основная версия о взрыве в элитном ЖК «Алые паруса» в Москве
РБК: силовики связывают взрыв в московском ЖК «Алые паруса» с покушением
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Взрыв в элитном московском ЖК «Алые паруса», скорее всего, спланировали заранее, сообщает РБК со ссылкой на источник в силовых структурах. Силовики придерживаются основной версии, что гибель мужчины в результате ЧП — это убийство, носящее заказной характер.
Предварительно, в холле дома № 77 по улице Авиационной сработало радиоуправляемое взрывное устройство. Сейчас правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения.
«Очевидно, что взрыв был заранее подготовлен», — заявил источник издания.
В результате взрыва в «Алых парусах», по данным СМИ, погиб один человек и пятеро пострадали. Консьерж дома говорил, что несколько раз замечал погибшего мужчину в доме и видел его по телевизору.