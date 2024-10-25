Хотел рассказать о педофилии: причастен ли P.Diddy к смерти Лиама Пейна

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Британского певца, экс-вокалиста One Direction Лиама Пейна могли убить люди рэпера P.Diddy, так как музыкант хотел рассказать про его вечеринки, сообщает Mash .

Лиам Пейн был найден мертвым в столице Аргентины. По предварительной информации, он упал с третьего этажа отеля и получил смертельный перелом основания черепа. Ему был 31 год. Не исключено, что Пейн находился под воздействием наркотиков или алкоголя.

Неназванный свидетель по делу о смерти Пейна рассказал, что перед смертью певец планировал хотел дать интервью о педофилии в Голливуде и сообщить о тех, кто помогал P.Diddy организовывать вечеринки, где, возможно, были дети.

После проведенного вскрытия в организме умершего артиста нашли микс из мефедрона, кокаина, экстази, кетамина и других запрещенных веществ. Силовики предполагают, что это pink cocaine — коктейль из наркотиков. Пейна им могли накачать и убить, чтобы он не смог рассказать о тусовках рэпера.

Как пишут местные СМИ, незадолго до гибели около музыканта видели несколько человек. По предварительной информации, из-за этого в номере певца нашли разбитую посуду, телевизор, ноутбук. Полицейские сейчас смотрят записи камер видеонаблюдения в отеле Casasur Palermo, где произошла трагедия.