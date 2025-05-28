Хотел привести в чувство: отравитель зверей в зоопарке Москвы назвал свой мотив

Москвич подкинул таблетки животным в зоопарке, чтобы «привести их в чувство»

Неудавшийся отравитель зверей в Московском зоопарке объяснил на допросе, с какой целью подкинул рысям и леопарду таблетки, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Правоохранители задержали подозреваемого в противоправном деянии. Им оказался 43-летний житель Москвы.

По предварительным данным, мужчина подкинул в клетки зверей таблетки с экстрактом валерианы. Подозреваемый заявил, что «хотел привести их в чувство». Упаковку с препаратом изъяли, ее отправили на исследование.

Правоохранители продолжают выяснять причины действий задержанного. После проверки будет принято процессуальное решение.

Накануне днем мужчина пришел в зоопарк и раскидал таблетки в вольерах у рысей и леопарда. Его действия попали на камеры. К счастью, животные не пострадали благодаря оперативному вмешательству смотрителей.

Между тем появилась информация о личности неудавшегося отравителя. Соседи горожанина ранее видели неадекватное поведение мужчины и обвинили его в употреблении наркотиков. Кроме того, он состоит на учете у психиатра.