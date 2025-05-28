Псих-наркоман Эмиль с топором: кто хотел отравить животных Мосзоопарка?

Мужчина, пытавшийся отравить животных в зоопарке Москвы, оказался 43-летним местным жителем Эмилем А., утверждает SHOT . Соседи горожанина и ранее видели его неадекватное поведение — он употреблял наркотики, громил подъезд и кидался на людей с топором.

По словам соседей, полиция пыталась задержать Эмиля на протяжении 1,5 часов, потому что он забаррикадировался в квартире. Знакомые говорят, что мужчина нередко ведет себя неадекватно: однажды, по их словам, Эмиль принял наркотики и напал на людей с топором.

Горожанин нередко выбрасывает вещи с 12 этажа, добавили соседи. Так, с балкона Эмиля летали комод, ножи, шприцы с кровью, гиря на 16 кг и прочее.

Эмиль состоит на учете у психиатра, добавляет издание.

По версии полиции, 27 мая мужчина пришел в Московский зоопарк и бросил таблетки в вольеры рысей и леопарда. Смотрители быстро отреагировали, и животные не успели съесть «угощение». Предварительно, горожанин мог кинуть животным таблетки валерианы.