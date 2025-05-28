Задержан мужчина, пытавшийся отравить таблетками зверей в Московском зоопарке

Задержан 43-летний житель столицы, подозреваемый в попытке отравления животных в Московском зоопарке, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале .

По ее словам, злоумышленника доставили в отдел полиции. В данный момент проводится разбирательство. Проверка находится на контроле у прокуратуры.

Накануне днем мужчина пришел в зоопарк и раскидал неизвестные таблетки в вольерах у рысей и леопарда. Живодер хотел отравить зверей, но по счастливому стечению обстоятельств животные не успели съесть смертельное угощение — смотрители оперативно среагировали на инцидент.

Противоправные действия злоумышленника попали на камеры видеонаблюдения.