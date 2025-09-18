Гуляли без намордника: соседские псы искусали подростка в Подмосковье
Соседские собаки искусали 14-летнего мальчика в Подмосковье
В поселке Растуново городского округа Домодедово соседские собаки напали на 14-летнего мальчика. Ребенок получил укушенные раны, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
Собаки соседа разгуливали без намордника, а затем напали на подростка. Инцидент произошел 15 сентября. Ребенку оказали медицинскую помощь.
Мальчик пройдет судебно-медицинскую экспертизу, чтобы точно установить степень нанесения вреда здоровью. Полиция проводит проверку по факту нападения собак.
Ранее домашний волк напал на мальчика, который пришел вместе с друзьями познакомиться со зверем. Хозяйка животного никак не отреагировала на происшествие и даже была готова предложить семье пострадавшего деньги, чтобы замять инцидент.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.