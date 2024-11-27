Губернатор Развожаев: еще три беспилотника сбили в Севастополе Происшествия сегодня в 11:05 Фото - © РИА Новости

Системы ПВО ликвидировали два дрона противника самолетного типа над Черным морем в районе Орловки и еще один — в районе парка Победы в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.