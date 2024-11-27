Губернатор Развожаев: еще три беспилотника сбили в Севастополе
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Системы ПВО ликвидировали два дрона противника самолетного типа над Черным морем в районе Орловки и еще один — в районе парка Победы в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Наши военные продолжают отражать атаку вражеских БПЛА», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее он рассказал, что два украинских дрона сбили над Черным морем.
Ранее ВСУ атаковали аэродром Бельбек в Севастополе. Возможно его обстреляли противокорабельными ракетами «Нептун» и еще не установленными баллистическими ракетами, предположительно, англо-французскими Storm Shadow.