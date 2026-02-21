Губернатор Кобзев: тела 8 погибших в крушении УАЗа подняли со дна Байкала

В месте, где под лед ушел автомобиль с туристами, водолазы подняли со дна Байкала тела погибших. Это водитель машины и семь китайцев, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

20 февраля под лед провалилась так называемая «буханка». В ней был водитель и группа китайцев из восьми человек. Предварительно, экскурсию проводили незаконно.

«Еще раз выражаю мои самые искренние соболезнования родным и близким погибших», — добавил Кобзев.

Он подчеркнул, что и данная трагедия ничему не научила людей. Уже после смерти туристов спасатели нашли в 5 км от берега застрявший во льду внедорожник, где были женщина с ребенком. Выбраться сами они не могли. Их вытащили спасители, никто не погиб

Так, по словам главы региона, утром в субботу, частично ушел в воду автомобиль JAC, в которым находились четверо отдыхающих. Они также не могли выбраться из авто сами, их эвакуировали и доставили на берег.

Как уточнил губернатор, официальная ледовая дорога на Байкале не открыта. Ее делают от местности Куркут до берега Ольхона. Она закрыта из-за состояния льда. В Иркутской Губе на Ольхоне была найдена большая трещина. В ближайшее время комиссия осмотрит дорогу и примет решение открывать ее или нет.

