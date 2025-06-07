Грузовик устроил «эффект домино» на внутреннем кольце КАД Санкт-Петербурга

На 29-м километре внутреннего кольца Кольцевой автодороги в Калининском районе Санкт-Петербурга произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

36-летний водитель грузовика «Ситрак» с полуприцепом, перевозивший песок, нарушил дистанцию и совершил столкновение с девятью легковыми автомобилями, которые стояли в очереди для съезда в сторону Мурино.

Последствия аварии оказались серьезными: один пострадавший доставлен в больницу с тяжелыми травмами, еще двое участников ДТП получили повреждения средней степени тяжести. Всего в инциденте было задействовано 10 транспортных средств

Сотрудники ГАИ оперативно перекрыли движение на участке аварии для проведения следственных действий и организации ремонта поврежденного дорожного покрытия. По предварительной информации, причиной ДТП могла стать как ошибка водителя грузовика, так и возможные технические неисправности транспортного средства.