сегодня в 15:45

Грузовик перевернулся в Петербурге после столкновения с Ford Mustang

На Большом Сампсониевском проспекте в Санкт-Петербурге грузовая машина перевернулась после столкновения с Ford Mustang, сообщает РЕН ТВ .

По словам источника, Ford Mustang столкнулся с грузовиком, который от удара перевернулся на бок.

По предварительной информации, пострадали два человека, им оказывают помощь. На место ДТП приехали экстренные службы города.

На видео с места ЧП показано, как грузовик проезжал перекресток и ему в заднюю ось на большой скорости влетел Ford Mustang. От удара грузовик завалился на бок.

Ранее дорожная авария с участием мотоцикла произошло на улице Кирова в Новокузнецке. Байк практически смяло в труху.