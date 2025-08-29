Страшная авария в Новокузнецке: мотоцикл разнесло в «труху»

сегодня в 12:23

В Новокузнецке произошло серьезное ДТП с мотоциклом

В социальных сетях распространяются фотографии серьезной аварии в Новокузнецке. По информации очевидцев, ДТП с участием мотоцикла произошло на улице Кирова. Снимки, присланные подписчиками, опубликовал в своем Telegram-канале журналист Ростислав Бардокин, сообщает Сiбдепо .

На кадрах видно мотоцикл, получивший значительные повреждения. На месте происшествия работают сотрудники ДПС.

По предварительным данным, авария произошла накануне, 28 августа, в вечернее время.

Официальный представитель Центра медицины катастроф сообщил, что в Новокузнецке, на улице Кирова, 82, в результате столкновения мотоцикла и легкового автомобиля, 27-летний мотоциклист с травмами средней тяжести был доставлен в больницу. Состояние водителя автомобиля оценивается как удовлетворительное.

Обстоятельства произошедшего выясняются сотрудниками ГИБДД Кузбасса.