Грузинское ТВ: силовики вытеснили протестующих в Тбилиси с проспекта Чавчавадзе

Сотрудники силовых структур Грузии вытеснили представителей оппозиции, которые протестовали на проспекте Чавчавадзе. Они ушли в другое место, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал телеканалов страны.

Протестующие вышли на митинг на проспекте Чавчавадзе. Они выступали против результатов выборов в парламент.

Ближе к ночи большая часть толпы разошлась по домам. На проспекте Чавчавадзе осталось всего несколько сотен протестующих.

Тогда приехали полицейские и заставили оппозиционеров уйти, чтобы не мешать проезду автомобилей. Никого не задержали, стычек между полицией и митингующими не было.

После этого протестующие ушли на проспект Меликишвили. Против оппозиционеров развернули живую цепь из полицейских.

Правящая партия «Грузинская мечта» набрала 53,93% голосов на выборах, которые прошли 26 октября. По данным итогового протокола ЦИК страны, у политсилы 89 из 150 мандатов в парламенте. В него также вошли четыре оппозиционных партии, однако они не согласны с результатами выборов.

Ранее сообщалось, что власти Грузии не собираются отменять принятые накануне победы на выборах законы. Среди них, например, нововведение, регулирующее деятельность иноагентов.