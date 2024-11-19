Власти Грузии не будут отменять законы об ЛГБТ* и иноагентах

Власти Грузии не планируют отменять законы об иноагентах и запрете ЛГБТ*-пропаганды. По их словам, в этом вопросе нельзя «торговаться евроинтеграцией», сообщает ТАСС .

Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе на брифинге ответил на вопрос журналистов, которые уточнили, собираются ли власти Грузии отменять указанные законы, если возникнут определенные обстоятельства.

По его словам, подобного не произойдет ни при каком сценарии. Мдинарадзе добавил, что особенно это касается закона о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Он отметил, что в этом вопросе нельзя «торговаться евроинтеграцией».

Закон против пропаганды ЛГБТ* приняли в Грузии в сентябре этого года. Он вступил в силу в октябре. Закон запрещает пропаганду движения, однополых браков и смены пола.

Закон об иноагентах в Грузии вступил в силу летом. Согласно нему, в соответствующем реестре обязаны зарегистрироваться неправительственные СМИ и организации, если они получают более 20% доходов от других государств.

*Международная организация признана экстремистской в РФ и запрещена.