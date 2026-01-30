Турист разделся до трусов и устроил пробежку по салону на рейсе Нячанг — Бангкок

Неадекватный турист устроил дебош на рейсе Нячанг — Бангкок. Он снял с себя почти всю одежду и бегал в таком виде по салону самолета, сообщает SHOT .

Когда борт поднялся в воздух, мужчина начал вести себя странно. В моменте он резко подскочил и снял одежду, оставшись в одних трусах.

После этого турист устроил пробежку по салону. Он кричал и ругался со стюардессами. По словам других пассажиров, дебошир угрожал бортпроводникам, а затем заявил, что спрыгнет с самолета.

В итоге экипаж принял решение совершить вынужденную посадку. После приземления турист выпрыгнул из салона, попытавшись скрыться. Но его поймали полицейские.

Ранее пьяный уроженец Кузбасса устроил дебош на Крещение и порвал куртку сотруднику полиции. Суд приговорил его к 15 суткам административного ареста за мелкое хулиганство.

