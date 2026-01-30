Грозился выпрыгнуть из самолета: рейс Нячанг — Бангкок сел из-за дебошира в трусах
Неадекватный турист устроил дебош на рейсе Нячанг — Бангкок. Он снял с себя почти всю одежду и бегал в таком виде по салону самолета, сообщает SHOT.
Когда борт поднялся в воздух, мужчина начал вести себя странно. В моменте он резко подскочил и снял одежду, оставшись в одних трусах.
После этого турист устроил пробежку по салону. Он кричал и ругался со стюардессами. По словам других пассажиров, дебошир угрожал бортпроводникам, а затем заявил, что спрыгнет с самолета.
В итоге экипаж принял решение совершить вынужденную посадку. После приземления турист выпрыгнул из салона, попытавшись скрыться. Но его поймали полицейские.
Ранее пьяный уроженец Кузбасса устроил дебош на Крещение и порвал куртку сотруднику полиции. Суд приговорил его к 15 суткам административного ареста за мелкое хулиганство.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.