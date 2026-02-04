Готовилась заранее: у школьницы из Красноярска нашли бутылки с керосином

Восьмиклассница из Красноярска, устроившая пожар в школе и напавшая на одноклассников, пронесла внутрь образовательного учреждения бутылки с керосином, сообщает РЕН ТВ .

Девочка подготовилась к поджогу заранее — она взяла с собой емкости с горючей жидкостью. На опубликованных в Сети кадрах показан рюкзак, внутри которого много бутылок с керосином.

Этим веществом она пропитала тряпку, подожгла ее и бросила в класс. В результате пожара трое учеников, включая ее саму, получили ожоги.

Один из парней, которого восьмиклассница подожгла, находится в тяжелом состоянии. У него 50% ожогов тела.

Кроме того, девочка пронесла с собой в школу молоток. Она нанесла травмы двум одноклассникам и учителю, уточнили в прокуратуре Красноярского края.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства происшествия. Предварительной причиной нападения девочки на одноклассников мог стать буллинг: с ней никто не общался, в ее адрес часто звучали оскорбления.

