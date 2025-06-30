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Глава СК ждет доклад о расследовании гибели ребенка под колесами авто в Одинцове

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании смертельного ДТП в Одинцове, где под колесами такси погиб восьмилетний мальчик, сообщает «Москва 24» .

В ведомстве отметили, что наезд на ребенка произошел во дворе ЖК «Гусарская баллада». Мальчик умер в машине скорой помощи.

О смертельном ДТП стало известно 28 июня. Ребенка сбил водитель 1984 года рождения, управляя легковым автомобилем марки Haval.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Позже в Сети появилось видео, на котором таксист задавил ребенка. Малыш вылетел под автомобиль неожиданно. Водитель повернул и резко надавил на педаль газа.