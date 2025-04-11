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Глава испанского филиала Siemens погиб при падении вертолета в Гудзон

Глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар погиб в результате падения вертолета в США вместе со своей семьей, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Post

Отмечается, что погибли его жена и их трое детей.

На борту рухнувшего вертолета в Гудзоне были пилот, двое взрослых и трое детей, все погибли.

Катастрофа произошла спустя 20 минут после вылета.

В США вертолет упал в реку Гудзон у города Джерси-Сити, расположенного напротив Нью-Йорка.