Глава батутного центра в Уфе сбежала после того, как дети пострадали на батуте

Директор батутного центра в Уфе в спешке уехала домой после того, как четыре ребенка пострадали при опрокидывании батута из-за непогоды, сообщает РЕН ТВ .

Изначально СМИ заявили, что женщина уехала на скорой вместе с одним из пострадавших ребят. Вскоре выяснилось, что она «расстроилась и отправилась домой». Отмечается, что сотрудники центра знали о плохой погоде, но все равно пустили детей на батуты.

Мама одного из малышей, находящихся на аттракционе в момент происшествия, рассказала, что первой забила тревогу, увидев, как портится погода. Она попросила ребят слезть с батута, и только после этого, по ее словам, сотрудники центра начали предпринимать какие-то действия, чтобы вывести детей из опасного места.

Следователи Уфы уже возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиями безопасности.

27 августа в батутном центре в Уфе из-за сильного ветра перевернулся и улетел батут. Пострадали четыре ребенка, трое из них госпитализированы. Одна девочка находится в реанимации.