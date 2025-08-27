4 ребенка травмировались из-за перевернутого ветром батута в Уфе в Башкортостане
Дети получили травмы из-за унесенного ветром батута в Уфе
В Уфе Республики Башкортостан из-за сильного ветра перевернулся и улетел батут. Пострадали четыре ребенка, троим понадобилась госпитализация, сообщает Baza.
На опубликованном видео, видно что дует очень сильный ветер. Надувной батут и близстоящую палатку сдуло, они перевернулись и упали.
Увидев это, люди начали разбегаться.
