4 ребенка травмировались из-за перевернутого ветром батута в Уфе в Башкортостане

сегодня в 17:55

В Уфе Республики Башкортостан из-за сильного ветра перевернулся и улетел батут. Пострадали четыре ребенка, троим понадобилась госпитализация, сообщает Baza .

На опубликованном видео, видно что дует очень сильный ветер. Надувной батут и близстоящую палатку сдуло, они перевернулись и упали.

Увидев это, люди начали разбегаться.

