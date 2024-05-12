Гладков: из-под завалов спасли мужчин

Из- под завалов многоэтажного дома в Белгороде достали двух мужчин, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков .

Сотрудники МЧС несколько часов поддерживали с ним связь. Они оба живы, в настоящее время их осматривают медики.

Всего в городе пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Полуторамесячный ребенок готовится к транспортировке в сопровождении реаниматолога в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, а 16-летний парень находится в отделении детской областной больницы.

Еще 11 человек находятся в больницах Белгорода, а 6 человек получают амбулаторное лечение.

Также под завалами были обнаружены два погибших человека, их личности устанавливаются. При этом под завалами могут находиться еще люди.

В настоящее время спасатели разворачивают дополнительное освещение для работы в вечернее время.

Участники территориальной самообороны прошлись по квартирам близлежащих двух подъездов с одной и другой стороны дома. Все люди были переселены.