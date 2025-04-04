Геройский поступок: в Петербурге мужчина спас повисшего на 12 этаже ребенка

В доме № 15 по Дачному проспекту в Кировском районе Санкт-Петербурга утром в пятницу мужчина сумел спасти ребенка, который повис на 12 этаже, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Петербуржец залез на балкон с 11 этажа и втащил мальчика обратно. На место прибыли полиция, Росгвардия и МЧС, а также скорая помощь. Пострадавших нет. Более подробная информация уточняется.

Ранее прохожие спасли загоревшуюся на проспекте в Перми пожилую женщину. Она сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице с 40% ожогами тела.

Медики подключили пенсионерку к аппарату искусственной вентиляции легких и сейчас оказывают всю необходимую помощь. Полиция уточняет все обстоятельства и причины произошедшего.