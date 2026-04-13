Генпрокуратура подала иск к главе нотариусов Кубани

Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства активы президента Нотариальной палаты Краснодарского края Галины Черновой. По версии надзорного органа, имущество приобретено с нарушением антикоррупционных норм, сообщает kubanpress.ru .

Иск подан в Октябрьский районный суд Краснодара. Прокуратура настаивает на взыскании недвижимости и лишении Черновой права заниматься нотариальной деятельностью. Заседание назначено на 17 апреля.

По данным надзора, нотариус использовала служебный статус и оформляла сделки через фиктивных лиц. В материалах дела упоминаются паспорта на несуществующих «Леонтьева» и «Петрова». В 2009 году «Петров» приобрел квартиру площадью 275 кв. м и два машино-места в сочинском комплексе «Александрийский маяк». Позже имущество перешло дочери Черновой Анастасии Шепель — судье Арбитражного суда Краснодарского края.

В 2015 году от имени «Леонтьева» была продана квартира в ЖК «Акватория» в Геленджике. Покупателем стала Светлана Новикова — гражданская жена бывшего председателя краевого суда Александра Чернова.

В апреле 2026 года Минюст приостановил полномочия Черновой и вице-президента палаты Елены Рязанской. Среди спорных активов — дом площадью 436 кв. м в Краснодаре стоимостью около 20,8 млн рублей и офисное помещение Рязанской за 1,8 млн рублей.

Ранее суд по искам Генпрокуратуры изъял у Александра Чернова активы более чем на 14 млрд рублей. ВККС 6 апреля дала согласие на антикоррупционную проверку Анастасии Шепель. Семья ситуацию не комментирует.

