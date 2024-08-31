Футбольные ворота убили подростка в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде подросток погиб при падении футбольных ворот на спортплощадке

Подросток погиб в результате падения футбольных ворот на спортивной площадке в Нижегородской области, сообщает пресс-служба СК России.

Накануне футбольные ворота упали на несовершеннолетнего на территории яхт-клуба на Набережной гребного канала. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на личный контроль ход расследования уголовного дела и установление обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что дети мигрантов закидали камнями девочку и мальчика в московском храме. Возбуждено уголовное дело.