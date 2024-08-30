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В Москве расследуют дело о нападении на подростков в храме

Дети мигрантов закидали камнями девочку и мальчика в московском храме, ведется расследование, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Ранее в социальных сетях сообщается, что в Москве дети мигрантов закидали камнями девочку и мальчика на территории храма.

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело», — сказано в сообщении ведомства.

Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях подростков в Москве, уточнили в пресс-службе.

Ранее в Одинцове мигранты толпой избили 16-летнего подростка.