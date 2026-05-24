Футболист Прудников заявил, что его не было за рулем авто в момент ДТП в Москве
Фото - © Telegram-канал Mash
Бывший футболист «Спартака» Александр Прудников не был за рулем своего автомобиля в момент ДТП на Ломоносовском проспекте в Москве, сообщает РЕН ТВ.
«Машина моя, за рулем был не я», — сказал спортсмен.
Прудников отметил, что приехал на место аварии, чтобы «посмотреть, что с машиной», при этом добавив, что машина — просто «железка», главное — чтобы люди были живы.
В воскресенье иномарка Voyahe столкнулся с Porsche в Москве. Китайский автомобиль принадлежит известному футболисту Александру Прудникову. Виновником ДТП стал водитель Porsche.
