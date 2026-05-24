сегодня в 17:47

Виновником ДТП с авто футболиста Прудникова стал Porsche

В аварии, где пострадала машина экс-футболиста «Спартака» Александра Прудникова, оказался виноват автомобиль Porsche, сообщает Baza .

В Voyah Прудникова влетело Porsche, когда водитель сзади пошел на обгон на Ломоносовском проспекте в Москве. Этот дорожный маневр оказался неудачным.

От удара оба авто вылетели на газон. В результате ДТП Voyah получил критические повреждения, машина восстановлению не подлежит.

Ранее СМИ писали, что в столице произошло ДТП с авто спортсмена. Машина перевернулась на крышу, другой автомобиль получил повреждения.

