Лежит на крыше: авто футболиста Прудникова попало в ДТП в Москве
Фото - © Telegram-канал 112
Иномарка Voyahe столкнулся с Porsche в Москве, в этой аварии пострадал автомобиль известного футболиста Александр Прудникова, сообщает «112».
В результате ДТП машина спортсмена перевернулась на крышу, другой автомобиль получил повреждения.
По предварительной информации, участникам ДТП оказали помощь на месте. Госпитализация им не нужна. Обстоятельства инцидента выясняются.
Прудников — серебряный призер чемпионата РФ в составе ФК «Спартак». Он более известен болельщикам по прозвищу Слон.
