Лежит на крыше: авто футболиста Прудникова попало в ДТП в Москве

сегодня в 16:39

Автомобиль футболиста Прудникова попал в ДТП в Москве

Иномарка Voyahe столкнулся с Porsche в Москве, в этой аварии пострадал автомобиль известного футболиста Александр Прудникова, сообщает «112» .

В результате ДТП машина спортсмена перевернулась на крышу, другой автомобиль получил повреждения.

По предварительной информации, участникам ДТП оказали помощь на месте. Госпитализация им не нужна. Обстоятельства инцидента выясняются.

Прудников — серебряный призер чемпионата РФ в составе ФК «Спартак». Он более известен болельщикам по прозвищу Слон.

Ранее внедорожник протаранил жилой дом в Улан-Удэ, погибли три человека.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.