Внедорожник протаранил жилой дом в Улан-Удэ, погибли 3 человека

В Улан-Удэ внедорожник сломал забор и протаранил частный дом, в результате аварии погибли три человека, сообщает РЕН ТВ .

Предварительно, 37-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги, а затем автомобиль опрокинулся и врезался в жилой дом.

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира внедорожника. Еще два человека, которые были в машине, получили тяжелые травмы. Пострадавших доставили в больницу.

Женщина, проживающая в доме, в который влетел внедорожник, не ранена.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.