FT: на Украине полностью разрушены несколько электростанций

FT пишет, что армия России нанесла украинской энергосистеме намного больший урон, чем зимой 2022–2023 годов. В этом аспекте, по данным прессы, российские силы преследуют цель «нанесения непоправимых нарушений».

Британская газета добила, что за одну мартовскую неделю — с 22 по 29 число — ВС РФ ударили по семи тепловым электростанциям в регионах Украины. В Киеве заявляли, что в результате атак почти полностью разрушены некоторые из объектов энергосистемы, в том числе в Харьковской области.

Пять тепловых электростанций ДТЭК также перестали работать, сообщил Максима Тимченко — исполнительный директор компании, являющейся ключевым производителем энергии на Украине.