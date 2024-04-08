FT: на Украине полностью разрушены несколько электростанций
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Ряд украинских электроподстанций, пораженных ударами ВС России, оказался полностью уничтожен. По данным источника газеты Financial Times (FT), российские войска поражают такие объекты высокоточными ракетами, сообщает газета «Известия».
FT пишет, что армия России нанесла украинской энергосистеме намного больший урон, чем зимой 2022–2023 годов. В этом аспекте, по данным прессы, российские силы преследуют цель «нанесения непоправимых нарушений».
Британская газета добила, что за одну мартовскую неделю — с 22 по 29 число — ВС РФ ударили по семи тепловым электростанциям в регионах Украины. В Киеве заявляли, что в результате атак почти полностью разрушены некоторые из объектов энергосистемы, в том числе в Харьковской области.
Пять тепловых электростанций ДТЭК также перестали работать, сообщил Максима Тимченко — исполнительный директор компании, являющейся ключевым производителем энергии на Украине.