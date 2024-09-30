ФСБ предотвратила серию диверсий на объектах энергетики в Ингушетии

В Ингушетии ФСБ предотвратила серию диверсий сразу в двух городах

Сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ) России удалось пресечь серию преступлений террористической направленности в двух городах Ингушетии, подозреваемые в подготовке диверсий на объектах энергетики задержаны, говорится на официальном сайте ФСБ .

Предварительно установлено, что восемь граждан России готовились совершить преступления в городах Магас и Назрань. Они планировали диверсии на объектах энергетики региона, а также нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Сотрудникам ФСБ удалось пресечь преступления. Семь злоумышленников задержаны. Восьмой подозреваемый в подготовке диверсий оказал вооруженное сопротивление и получил несовместимые с жизнью травмы.

По адресам проживания задержанных прошли обыски. Там нашли в том числе самодельное взрывное устройство, мощность которого в тротиловом эквиваленте составила около 10 килограммов, а также пять автоматов, девять пистолетов, 11 гранат с запалом и более 8,5 тысячи патронов.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ч. 30 п. «а» ч. 2 ст. 281 «Приготовление к диверсии», ч. 3 ст. 222 «Незаконный оборот огнестрельного оружия» и ч. 3 ст. 222.1 «Незаконное изготовление взрывных устройств» УК России. Расследование продолжается.

Ранее ФСБ сообщила, что Украина вербует пенсионеров и молодежь для совершения диверсий или терактов в России. Подростки также попадают в категорию лиц, которых пытаются завербовать и подтолкнуть к совершению преступления.