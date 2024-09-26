ФСБ: украинские спецслужбы вербуют молодежь и пенсионеров для терактов в РФ

Украинские спецслужбы активизировались в последнее время. Они активно ищут тех, кто устроит диверсию или теракт в России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление центра общественных связей ФСБ.

У киевских спецслужб есть несколько категорий лиц, на которые они делают ставку при вербовке. Агенты СБУ пытаются подтолкнуть к совершению диверсии или теракта пенсионеров, представителей молодежи, людей с радикальными взглядами, предупредили в ЦОС ФСБ.

Нередко украинским спецслужбам удается завербовать несовершеннолетних или людей с психическими проблемами. Зачастую они не знают, какими юридическими последствиями грозит теракт или диверсия и к чему они могут привести.

Ранее причастного к совершению терактов в Московском регионе агента СБУ Ивана Недильского приговорили к тюремному заключению на 25,5 лет. Он устраивал поджоги военных комиссариатов, осквернял могилы солдат и собирал данные для киевских спецслужб.