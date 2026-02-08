ФСБ показала кадры задержания исполнителя покушения на генерала Алексеева

На видео показан процесс экстрадиции задержанного в Россию. В кадре показан самолет, рядом стоят сотрудники ФСБ. Дверь воздушного судна открывается, оттуда правоохранители выводят подозреваемого. Он в наручниках.

Затем его помещают в машину и увозят. Ранее отмечалось, что мужчину задержали в Дубае при содействии партнеров из ОАЭ. Также у него были два сообщника: первый был схвачен в Москве, вторая успела уехать на Украину.

Также опубликованы кадры с моментом покушения. Киллер заходит в ЖК, а после нападения выбрасывает пистолет в сугроб. Затем он уезжает с места преступления на общественном транспорте.

Алексеев после нападения выжил, он госпитализирован. СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.

