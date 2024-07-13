Фитнес-центр в Москве закрылся, не вернув около 180 млн рублей за абонементы

Крупный столичный фитнес-центр «Кимберли» на Азовской улице закрылся, оставив несколько тысяч посетителей без купленных абонементов. Он не вернул за них деньги, сообщает SHOT .

Клуб не работает с 27 июня. Владельцев абонементов заранее не предупредили о закрытии, а их продажа шла до последнего дня. Руководство спортучреждения утверждало, что у фитнес-центра будет новый директор, который затеял ремонт. По вопросу возврата денег просили обращаться на электронную почту.

Через несколько дней на дверях спортклуба повесили объявления, написанные от руки. Их разместили новые владельцы. Там сказано, что по вопросу возврата средств за абонементы следует обращаться в полицию, а номера старых владельцев клуба неизвестны.

Посетители жалуются, что заплатили за абонементы в фитнес-центр от 60 до 80 тыс. рублей. В данной ситуации оказались около 3 тыс. человек. При этом ущерб составил порядка 180 млн рублей.

Фитнес-центр «Кимберли» был одним из лучших и самых крупных в мегаполисе. Спортучреждение работало 23 года. В нем было сделано несколько бассейнов, в том числе и чаша с морской водой, еще были сауны, тренажерные залы и т. д.