Фирма третьего фигуранта по делу Тимура Иванова отстраивала Мариуполь

Александр Фомин, который является третьим фигурантом уголовного дела о получении взятки отстраненным замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым, был одним из учредителей фирмы «Олимпситистрой», которая, кроме прочего, отстраивала Мариуполь. Об этом сообщает RT .

Компания участвовала в возведении медицинских центров для Минобороны РФ в 2020 году, в которых предполагалось лечить коронавирусных больных. Кроме того, «Олимпситистрой» нередко участвовал в судебных разбирательствах с партнерами и выигрывал их. За год фирма выиграла дел на 111 миллионов рублей.

Кроме того, компания, одним из учредителей которой был Фомин, вместе с военными строителями возвела в Мариуполе жилье и школу. В 2023 году руководство ДНР наградило Александра Фомина орденом Дружбы.

25 апреля Басманный райсуд Москвы арестовал Фомина на два месяца. Тимур Иванов, занимавший должность заместителя министра обороны РФ, накануне также был отправлен под арест на аналогичный срок. Глава Минобороны Сергей Шойгу уже отстранил Иванова от должности своего заместителя.