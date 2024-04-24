Что известно о замминистра обороны РФ Тимуре Иванове, арестованном по подозрению в коррупции

Что на данный момент известно об обстоятельствах задержания Тимура Иванова, читайте в материале РИАМО.

Вечером 23 апреля в СМИ появилась информация о задержании Тимура Иванова – заместителя министра обороны РФ Сергея Шойгу. Военного чиновника подозревают в получении взятки в особо крупном размере, по ч. 6 ст. 290 УК ему грозит до 15 лет лишения свободы. Утром следующего дня Иванов постановлением Басманного районного суда города Москвы был заключен под стражу до 23 июня 2024 года. Между тем скандальную известность замминистра приобрел несколько ранее.

Задержание замминистра обороны РФ Тимура Иванова: что известно на данный момент

Фото - © Суды общей юрисдикции города Москвы

По информации РБК, Иванова задержали 23 апреля в 17:00 в его рабочем кабинете. При этом в тот же день на сайте Минобороны появились фотографии с заседания коллегии ведомства, на котором Иванов присутствовал.

Вместе с замминистра в совершении преступления был обвинен его знакомый, бизнесмен Сергей Бородин. Его также заключили под стражу до 23 июня.

По версии следствия, Иванов и Бородин «вступили в преступный сговор с третьими лицами» для получения взятки «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ» для нужд Минобороны.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Иванов попал в оперативную разработку «не вчера, не позавчера и даже не месяц назад», а материалы по его делу «основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий». Также источник уточнил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка ФСБ.

По сообщению источника «Известий», одновременно с Ивановым задержаны еще несколько человек, причастных к передаче денег, «действовала сложная цепочка посредников». Другой источник издания сообщил, что поздно вечером 23 апреля начались обыски на объектах недвижимости семьи Иванова. По информации РБК, обыски проходят в Краснодарском и Ставропольском краях.

Как сообщил адвокат Иванова, его подзащитный свою вину не признал, а в уголовном деле отсутствует факт пeредачи взятки и какого-либо финансового вoзнаграждения.

До 23 июня Иванов будет находиться в СИЗО «Лефортово».

Что известно о Тимуре Иванове: биография, карьера, награды

Фото - © Алексей Ерешко/РИА Новости

Тимур Вадимович Иванов родился 15 августа 1975 года в Москве. Сообщается, что его отец, Вадим Геннадьевич Иванов, занимался бизнесом. Про мать известно только то, что она лезгинка родом из Дагестана.

Тимур учился в МГУ и окончил факультет вычислительной кибернетики и математики в 1997 году.

Сообщается, что уже с 1997 года, то есть сразу после окончания вуза, Иванов работал «на руководящих должностях в коммерческих организациях».

С 1999 по 2012 годы Иванов работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса. До 2008 года будущий замминистра работал в атомной энергетике, затем около года был заместителем председателя правления ОАО «Интер РАО ЕЭС», а с 2009 по 2012 годы занимал должность генерального директора Российского энергетического агентства Минэнерго России. Кроме того, с 2008 по 2012 годы Иванов был советником министра энергетики РФ Сергея Шматко.

У Иванова есть ученая степень кандидата экономических наук: в 2011 году он защитил диссертацию на тему «Финансово-организационные модели проектов сооружения АЭС» в Ивановском государственном химико-технологическом университете.

В 2012 году Иванов впервые стал работать вместе с Сергеем Шойгу: в недолгий период пребывания последнего на посту губернатора Московской области Иванов был заместителем председателя правительства Московской области Андрея Шарова.

С 2013 по 2016 года, после назначения Шойгу министром обороны, Иванов руководил компанией «Оборонстрой», принадлежащей военному ведомству.

23 мая 2016 года Иванова назначили заместителем министра обороны. Согласно информации с официального сайта МО, Иванов отвечает за управление имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечение, строительство, реконструкцию и капремонт объектов для нужд Минобороны.

С 2022 года Иванов находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Швейцарии и Украины. В «Официальном журнале Европейского союза» утверждается, что Иванов «занимает десятое место в общей иерархии российского военного руководства».

Тимур Иванов является действительным государственным советником 1 класса – это высший чин государственной гражданской службы в РФ. Он также имеет ряд наград и почетных званий, включая орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.