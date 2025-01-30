Фигурист Малинин о крушении самолета в США: молюсь, чтобы все было хорошо

Чемпион мира 2024 года, фигурист Илья Малинин высказался о крушении в США самолета, на котором находились спортсмены, сообщает «Чемпионат» .

«Я надеюсь и молюсь, что с каждым, кто был на борту, все хорошо. Храни вас Господь», — написал Малинин в соцсетях.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 American Airlines при посадке в Национальном аэропорту Рейгана в Вашингтоне столкнулся с военным вертолетом и рухнул. По предварительной информации, выживших в результате авиакатастрофы нет.

Ранее стало известно, что в рухнувшем авиалайнере находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.