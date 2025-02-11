Ферма яйцеклеток: 100 женщин из Таиланда держали в рабстве в Грузии

В Грузии на «ферме человеческих яйцеклеток» держали в рабстве 100 женщин из Таиланда. Китайская группировка заманила их в ловушку, пообещав хороший заработок на суррогатном материнстве, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Данную информацию распространила тайская правозащитная группа Pavena Foundation, которая провела пресс-конференцию с похищенными женщинами.

Пострадавшие рассказали, что откликнулись на вакансию суррогатных матерей, где был заработок до 600 тыс. бат (1,7 млн рублей). Им обещали покрыть все расходы, оформить по договору на работу, которая займет месяц.

Поверив в указанные условия, 12 женщин вылетели из Таиланда. Они отправились транзитом через ОАЭ в Армению, а после трех дней отдыха — в Грузию. Сначала работниц поселили в отелях, а на следующий день лидер банды забрал у них паспорта. Женщин отвезли на участок с четырьмя домами, где они прожили несколько месяцев.

Как уточнили спасенные рабыни, всего в домах жили порядка 100 женщин, у многих были серьезные проблемы со здоровьем, они хотели уехать домой. Руководила «фермой яйцеклеток» китайская ОПГ. За свободу с женщин требовали до 70 тыс. бат. Рабыням проводили интенсивную гормональную стимуляцию, а также инвазивные процедуры, которые были связаны с рисками для здоровья. Все это делали неспециалисты в кустарных условиях и антисанитарии.

9 сентября одна из женщин заплатила выкуп банде, после чего смогла вернуться в Таиланд и сообщила о преступниках властям страны. После этого силовики связались с Интерполом.

30 января из рабства удалось спасти трех женщин. Они поделились, что на «ферме» все еще находятся около сотни похищенных.