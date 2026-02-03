«Это так больно»: напавший на школу в Уфе устраивал тестирование для оружия
Напавший на школу в Уфе девятиклассник проверял оружие перед атакой
Устроивший нападение на школу в Уфе проверял пневматическое оружие перед атакой. Он делал это «по приколу», сообщают «Осторожно, новости».
«Я решил <...> (протестировать оружие – ред.), чтобы проверить, насколько это больно. Это так больно», — рассказал парень в голосовом сообщении.
Парень добавил, что неким «им» конец, особенно, если выстрелит кому-то в лицо.
Утром 3 февраля девятиклассник выстрелил в учителя истории в школе в Уфе. Нападавшего задержали. Возбуждены уголовные дела.
