Еще одного последователя «секс-гуру» Алекса Лесли арестовали на 11 суток

Данила Прыгунков признан виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Ранее москвички начали массово записывать видеообращения с просьбами привлечь к ответу учеников Алекса Лесли. Мужчины приставали к девушкам на улицах мегаполиса, прижимались к ним и трогали за интимные части тела. Одному из пикаперов девушки разбили лицо в ходе конфликта в центре Москвы. Полиция начала проверку.

В отношении скандального блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли) возбуждено уголовное дело за призывы домогаться до девушек в центре Москвы. О том, что теперь грозит «гуру секса и пикапа», читайте в статье РИАМО.