Ели резину: ветврача оштрафовали за гибель 3 аистов в частном зоопарке Москвы

В Москве ветеринарный врач частного зоопарка допустил гибель трех африканских шерстистых аистов. За это его оштрафовали, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как установило ведомство, 44-летний ветврач зоопарка «Планета обезьян» не исполнил свои должностные обязанности и не оказал своевременную помощь птицам.

Аисты длительное время находились без еды и воды, питались несъедобными предметами, включая остатки резины. В результате они погибли.

Ветврача признали виновным по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными из корыстных побуждений, повлекшее их гибель). Суд назначил ему штраф в 200 тыс. рублей. Также мужчина на год лишен права заниматься предпринимательской деятельностью по оказанию ветеринарных услуг животным.

