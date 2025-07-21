Экстренные службы направляются на место размытия моста в деревне под Истрой

Мощный поток воды, образовавшийся из-за сильного ливня, смыл автомобильный мост через реку Песочную, который вел в СНТ «Юбилейный-110» в деревне Сысоево подмосковной Истры. Сейчас на место ЧП едут сотрудники экстренных служб, им предстоит огородить аварийный участок и определить объем работ для создания временного проезда, сообщает пресс-служба администрации округа.

Как пишет Baza, этот мост был единственной возможностью добраться до деревни. Теперь свыше 30 домов оказалось отрезано от цивилизации, люди не могут приехать на дачу или уехать с нее.

Очевидцы сняли видео, что происходит на месте, где еще недавно стояло сооружение. На кадрах видно, что мост смыло полностью, вместо него несется бурная коричневая река. В какой-то момент куски дорожного полотна начали ломаться прямо под ногами тех, кто пришел посмотреть на случившееся.

Это уже второй мост, рухнувший под напором стихии в Подмосковье. Ранее в Наро-Фоминске развалился бетонный мост, отрезав от сообщения часть деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма». Рабочие уже ведут демонтаж старого моста, прокладку переправы и ее отсыпку. Его починят за 2 дня.

Губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что аварийные и коммунальные службы работают в усиленном режиме и ликвидируют последствия обильного дождя на территории Московской области. Оперативная работа позволяет минимизировать последствия непогоды.

«Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК „Автодор“ и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность», — сказал Воробьев.