Рухнувший мост в Наро-Фоминском округе восстановят за 2 суток

Размытую дорогу через ручей около деревни Алексино Наро-Фоминского округа восстановят в ближайшие двое суток, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ранее СМИ писали, что бетонный мост в Подмосковье обрушился из-за ливней. Рабочие начали демонтаж старого моста, прокладку переправы и ее отсыпку.

Из-за обильных осадков ручей расширился с 1 м до 5 м. Дорога разделяет деревню Алексино, СНТ «Исьма» и «Верейское» от деревни Симбухово. Альтернативной дороги там нет. В отрезанных населенных пунктах проживает около 100 человек, жители отказались от эвакуации.

В понедельник дорожники уложат железобетонные трубы и сделают насыпь на них из щебня. В данных работах задействованы три единицы спецтехники и около 10 человек.

На время работ по восстановлению дороги была сделана временная «искусственная» переправа через ручей.